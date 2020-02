09-02-2020, Marc Dol - 112Gr.

Boom knapt als luciferhoutje bij Stadskanaal

Stadskanaal - Een boom aan de Maarsbroek in Stadskanaal is zondag als een luciferhoutje afgeknapt door de harde wind.

Toevallig in de buurt sportende brandweermensen werden door voorbijgangers aangesproken en zijn de situatie gaan beveiligen. De boom is ongeveer in het midden afgeknapt en heeft tijdens de val een lantaarnpaal meegenomen. Zowel de boom als de lantaarnpaal zijn op het wegdek terechtgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de boom verwijderd.