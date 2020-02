09-02-2020, Dennie Gaasendam - DG-Fotografie

Deel supermarkt waait weg in Veendam

Veendam - In het centrum van Veendam is de parkeerplaats van de Lidl supermarkt en de Poiesz supermarkt aan de J.G. Pinksterstraat gedeeltelijk afgesloten.

Een grote gevelplaat hangt hier los en dit levert gevaar op. Zowel de Gemeente als de brandweer kunnen niet worden ingezet omdat het te gevaarlijk is om een hoogwerker in te zetten. Als oplossing heeft het personeel van de supermarkt het gebied met linten afgezet en de weg geblokkeeerd. Beide supermarkten zijn wel open voor het winkelend publiek.