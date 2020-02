09-02-2020, Mélarno Kraan - 112Gr.

Gevel van interieurwinkel ingestort (Video)

Winschoten - De gevel van een interieurwinkel aan de Beertsterweg in Winschoten is zondagmiddag ingestort.

De gevel van het pand is door de sterke wind bezweken en naar binnen gevallen. De brandweer is ter plaatse om de situatie te beveiligen en een poging te doen verdere instorting te voorkomen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.