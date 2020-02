09-02-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Boom belandt op rijdende auto, bestuurster ongedeerd (2x Video)

Groningen - Een grote boom is zondagmiddag op een rijdende auto belandt op de Pioenstraat in de Oosterparkwijk in Groningen.

De bestuurster reed nietsvermoedend over de Pioenstraat toen er opeens een grote boom op haar auto belandde. De vrouw bleef wonder boven wonder ongedeerd, wel was de vrouw enorm geschrokken. Door de omgewaaide boom raakte de auto van de bestuurster zwaarbeschadigd, ook een geparkeerde auto raakte beschadigd door de boom. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de boom in stukken gezaagd en van de weg gehaald. De Pioenstraat was hierdoor tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De zwaarbeschadigde auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept.