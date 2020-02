09-02-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Boom dreigt om te vallen in Veendam

Veendam - Op de 'Ommelanderwijk' in Veendam is zondagmiddag een boom bijna over de weg gewaaid door de harde wind.

De boom dreigde helemaal om te vallen. De brandweer van Nieuwe Pekela en Veendam werden opgeroepen. Brandweerlieden hebben de boom in stukken gezaagd zodat het gevaar geweken was. De weg was door de werkzaamheden korte tijd afgesloten.