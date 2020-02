09-02-2020, Melarno kraan - 112Groningen.nl

Boom waait op woning in Winschoten

Winschoten - Een boom is zondagmiddag op een woning gewaaid aan de Zuiderveen in Winschoten.

Toen de brandweer van Winschoten bezig was met de afhandeling van een incident bij de Jysk in Winschoten, werd men opgeroepen voor deze stormschade melding. Met behulp van een kettingzaag hebben brandweerlieden de boom in stukken gezaagd en van de woning verwijderd. Het is onbekend of de woning door de stormschade beschadigd is geraakt.