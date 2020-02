09-02-2020, Marc Dol - 112Gr.

Boom valt op woning Stadskanaal

Stadskanaal - Een woning aan de J.F.H. Meijerstraat in Stadskanaal is zondagmiddag ernstig beschadigd geraakt nadat een boom omviel.

De brandweer werd opgeroepen om te kijken of de situatie veilig was. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de boom verwijderd. De schade aan het dak en de gevel van de woning was groot.