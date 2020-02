09-02-2020, Youtube & Diverse fotografen - 112Groningen.nl & Ingezonden

Overzicht: Storm in Groningen (Update)

Provincie Groningen - Sinds het middaguur geldt 'code geel' in de provincie Groningen. In de tweede helft van de middag werd de wind sterker waarbij windstoten tot wel 120kmh voorkwamen. Tussen 18.00 en 22.00 geldt in de provincie Groningen 'code oranje'.

De brandweer, verschillende gemeentes en andere partijen hadden het tijdens de razende storm druk. Op meerdere plekken in de provincie zijn bomen omgewaaid. Sommige van deze bomen kwamen op woningen of auto's terecht. De gemeente doet, in samenwerking met de brandweer, er alles aan om de wegen zo snel mogelijk weer begaanbaar te maken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers niet met een aanhanger of caravan op pad te gaan. Ook aan vrachtwagens wordt het advies gegeven alert te zijn op harde windstoten. ProRail en NS hebben vooralsnog besloten de dienstregeling niet aan te passen. Wel staan extra incidentbestrijders paraat om in te grijpen wanneer het nodig is. Een dak van een woning aan de J. Schorerstraat is eraf gewaaid, als gevolg van de storm. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen maar later op de dag /avond is de wind eronder gekomen, en zijn er grote stukken vanaf gewaaid. Vanwege de gevaarzetting is, na inspectie van de brandweer met een hoogwerker, besloten om vanwege het risico van afwaaiende delen het een en ander af te zetten met hekken. De schade is groot. (ingezonden foto`s door de bewoner)