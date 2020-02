09-02-2020, Marc Zijlstra, Mélarno Kraan, Annet Vieregge & Jelte Haumersen - 112Gr.

Overzicht: Storm in Groningen

Provincie Groningen - Sinds het middaguur geldt 'code geel' in de provincie Groningen. In de tweede helft van de middag werd de wind sterker waarbij windstoten tot wel 120kmh voorkwamen. Tussen 18.00 en 22.00 geldt in de provincie Groningen 'code oranje'.