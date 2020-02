09-02-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Dakplaat valt naar beneden, brandweer haalt overige platen weg

Groningen - Op de Noorderbinnensingel in de stad Groningen is eerder vanmiddag omstreeks 14:30 uur een dakplaat losgeraakt bij een woning.

De brandweer heeft de overige platen verwijdert zodat er niet nog een plaat kon vallen. De Handhaving had de straat tijdelijk even afgesloten in verband met het gevaar voor passanten.