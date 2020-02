09-02-2020, Video: Meternieuws.nl

Glazen overkapping komt naar beneden in Hoogezand

Hoogezand - De glazenpui en overkapping van het winkelcentrum 'de Hooge Meeren' in hooelgezand is zondagmiddag door de harde wind naar beneden gekomen.

Gelukkig liep er op dat moment niemand onder de glazen overkapping. De omgeving van de pui is afgezet met lint. De gemeente dienst komt ter plaatse om het glas en de overkapping op te ruimen en eventueel te herstellen. Niemand raakte gewond.