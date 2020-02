09-02-2020, Ingezonden

Fietsenstalling volledig in brand in Groningen (Video)

Groningen - Afgelopen nacht heeft er in een fietsenstalling aan de Antillenstraat in de stad Groningen een brand gewoed. Omstreeks 04:30 uur werd de Groningse brandweer opgeroepen.

Brandweerlieden hebben weten te voorkomen dat het andere deel van de fietsenstalling is afgebrand. De politie deed zondagmiddag onderzoek naar de oorzaak van de brand. De schade aan de fietsenstalling is groot laat een overbuurman aan 112Groningen weten.