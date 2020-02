10-02-2020, Ina Kiel - 112Groningen.nl

Rookontwikkeling in woning door pelletkachel

Ter Apel - Maandagochtend kreeg de brandweer van Ter Apel een melding van een schoorsteenbrand aan de Molen A laan.

In een woning was een pelletkachel te warm geworden, waardoor er rookontwikkeling in de woning ontstond.

De brandweer had het incident snel onder contole. Bij de brand raakte niemand gewond.