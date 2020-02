10-02-2020, politie.nl, bron

Overval woning Hoogezand in Opsporing Verzocht

Hoogezand - Op dinsdag 11 februari besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de overval in een woning aan de Transportweg in Hoogezand.

Wat is er gebeurd

Op oudjaarsavond werd een 30-jarige vrouw door een indringer in haar voet geschoten. Zij was die 31e december 2019 in de woning van haar ouders. Samen met haar kinderen vierde ze daar de jaarwisseling. De woning staat midden op het bedrijventerrein. De stiefvader van de 30-jarige runt daar een autobedrijf. Indringer

Ruim twee uur voor middernacht, rond 21.45 uur, stond er plotseling een man met een vuurwapen in de gang. Signalement van de indringer: Donker getint

1.80 – 1.85m lang

Sprak Nederlands

Stevig postuur

Blauw/groene overall, mogelijk besmeurd met smeervlekken

Oogde wat ‘propperig’ doordat hij vermoedelijk nog een jas droeg onder zijn overall

Hij droeg een muts met ooggaten die hij over zijn gezicht en mond trok



De overvaller heeft twee schoten gelost, waarvan één door de voet van het slachtoffer is gegaan. Zij moest nog diezelfde nacht worden geopereerd. Er zijn in de woning door de forensische opsporing twee hulzen gevonden en twee niet afgevuurde kogels. Wat de reden is van de twee niet afgevuurde kogels is niet bekend, misschien heeft de dader nog tussentijds doorgeladen. De vrouw des huizes vermoedt de man al eerder gezien te hebben; bij het autobedrijf en ook bij de Jumbo in Hoogezand. Dit zou erop kunnen wijzen dat hij uit de buurt komt.

Onderzoek en tips

Mogelijk had de overvaller de indruk dat er geld bij de autohandelaar aanwezig zou zijn. We houden rekening met meerdere scenario’s. We sluiten echter niet uit dat hij zich heeft vergist. Heeft u meer informatie over de verdachte, de overval, herkent u de man aan zijn signalement of heeft u hem misschien ergens gezien?

Deze informatie zou ons kunnen helpen bij ons onderzoek, laat het ons weten en neem contact met ons op via de Opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.