Persoon raakt gewond bij steekpartij in Groningen

Groningen - Op de Energieweg in de stad Groningen is maandagavond omstreeks 22:40 uur een persoon gewond geraakt bij een steekpartij.

De politie kreeg even na elf uur de melding van een steekpartij waarop de meldkamer meteen meerdere eenheden ter plaatse stuurde.





Het gewonde slachtoffer werd door medewerkers van de ambulance gecontroleerd en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het is onbekend of er iemand is aangehouden.





