11-02-2020, Rtvnoord.nl bron & Gijs Bouman 112Gr.

Dijkdoorgangen opnieuw dicht

Delfzijl - De dijkdoorgangen bij Delfzijl worden vanaf 10:00 uur opnieuw gesloten, vanwege verwacht hoog water. Zegt Rtvnoord.nl

In de loop van de dag gaan ze weer open, wanneer precies is nog onduidelijk.

Volgens waterschap Noorderzijlvest is de waterstand in Delfzijl rond 13:00 uur drie meter tien boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). De grens die wordt gehanteerd, is drie meter.

