11-02-2020, Persbericht

Crowdfunding voor zieke Chantal verloopt goed!

Veendam - Chantal is een 35 jarige moeder uit Veendam. Momenteel is zij zwaar gehandicapt. Ze ligt verlamd in bed, heeft hulp nodig om naar de wc te gaan, krijgt een vloeibaar dieet en ligt dagenlang in het donker.

Zij lijdt o.a. aan het Ehler Danlos Syndroom en moet om te overleven (en om wat meer kwaliteit van leven terug te krijgen) een erg zware nekoperatie ondergaan. Als haar hoofd niet ondersteunt wordt zakt haar hoofd in haar romp en worden hierbij het ruggenmerg en de zenuwen bekneld.

Meerdere complicaties zorgen ervoor dat haar situatie levensgevaarlijk is geworden. Daarvoor is een levensreddende operatie nodig, waarbij haar hele nek, van haar schedel tot en met haar romp, vastgezet zal gaan worden. Haar leven zal niet alleen gered zijn, ze kan hiermee minimaal 50% van haar leven terug krijgen.

De operatie zal in Barcelona gaan plaatsvinden en kost €94.800,-, de zorgverzekering vergoedt dit niet. Met specialistisch vervoer en verblijf in Barcelona is het totaal benodigde bedrag €118.911.

Om dit geld bij elkaar te krijgen is Stichting Chantal Wil Leven opgericht door Chantal haar partner, Michel en goede vriend Jack.

Veel mensen zijn aangedaan door de uitzichtloze situatie waarin Chantal zich bevindt. Belangeloos zetten bekenden en onbekenden zich in om te helpen de crowdfunding te laten slagen.

Momenteel is er ruim €88.000 opgehaald en staan er meerdere acties gepland. Op 28 februari is er een benefietconcert voor Chantal, in de Nieuw Apostolische kerk in Veendam.

Er is nog €30.820 nodig, daar kunt ook u bij helpen! Wilt u een (kleine) donatie doen of ons helpen delen op Facebook. Of misschien weet u wel een leuke actie om geld in te zamelen? Ook is het mogelijk om producten te kopen voor een donatie. Kijk eens bij de donatiemogelijkheden op de website, misschien is een dankbaarheidssteentje iets voor u?

Chantal zal de operatie in Barcelona ondergaan op 31 maart!

Meer informatie over Chantal haar ziektes en de donatiemogelijkheden zijn te vinden op de website www.chantalwilleven.nl. Ook kunt u de voortgang van de crowdfunding, de benefieten en de voortgang van Chantal volgen op de Facebook pagina Stichting Chantal Wil Leven.

"In een land van 17 miljoen mensen, zijn er maar 100.000 nodig die bereid zijn €1 te doneren, dan kan Chantal gered worden. "

"Alle beetjes helpen."