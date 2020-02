11-02-2020, 112Groningen.nl

Afrit A28 afgesloten in verband met omgewaaide bomen

Eelde - De brandweer van Haren werd dinsdagavond rond 18:10 uur gealarmeerd voor een melding van stormschade op de A28 nabij Eelde.

Ter hoogte van de afrit Eelde waren een aantal bomen omgewaaid door de harde wind en op de vluchtstrook terecht gekomen. Door de omgewaaide bomen raakten meerdere auto's beschadigd.

De brandweer heeft de omgevallen bomen in stukken gezaagd en van de rijbaan verwijderd. Rijkswaterstaat had één rijstrook afgesloten waardoor de brandweerlieden veilig hun werkzaamheden konden verrichten.

Het is onbekend hoe groot de schade aan de voertuigen is. Door de omgewaaide bomen is er zo'n 3 kilometer file ontstaan, volgens de ANWB filelijst moet men rekening houden met 16 minuten vertraging (18:30uur).