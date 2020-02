11-02-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brand in kachel bij ijsbaanvereniging snel onder controle

Woldendorp - De brandweer van Woldendorp is dinsdag aan het begin van de avond opgeroepen voor een brand bij de ijsbaanvereniging aan de A.E. Gorterweg in Woldendorp.