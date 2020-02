11-02-2020, Martin Nuver 112Gr.

Scooterrijdster lichtgewond bij ongeval

Groningen - Bij een verkeersongeval dinsdagavond rond 22:15 uur op de Korreweg is een scooterrijdster lichtgewond geraakt.

Een automobilist wilde afslaan vanaf de Korrewegde Heymanslaan in en heeft daarbij de scooterrijdster over het hoofd gezien, ook was het fietspad erg glad. De Gemeente zal het wegdek reinigen.

De vrouw hoefde na onderzoek in de ambulance niet mee naar een ziekenhuis. De politie deed kort onderzoek naar de precieze toedracht.