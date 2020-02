11-02-2020, Melarno Kraan & Annet Vieregge- 112Groningen

Auto belandt in sloot bij Oostwold

Oostwold - Dinsdagavond is rond tien uur op de Polderweg naast vliegveld Oostwold een auto in een sloot tot stilstand gekomen.

Vermoedelijk heeft de bestuurder door onbekende redenen de bocht gemist. Er kwamen twee ambulances ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is bij ons niet bekend