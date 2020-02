12-02-2020, Redactie

Groningen - Op zaterdag 6 juni 2020 zal Sanquin zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Tot 6 juni 2020 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Sanquin zorgt samen met bloeddonors voor voldoende bloed van alle bloedgroepen voor patiënten in Nederland. Dat is dagelijks werk, omdat bloed kort houdbaar is. Als we een week geen bloed meer afnemen, zitten we zonder. Dat bloed wordt een paar keer per dag naar ziekenhuizen gebracht. Bij bloedspoed zelfs met zwaailicht en sirene.

Daarnaast doet Sanquin o.a. diagnostisch onderzoek voor ziekenhuizen, verzorgt zij onderwijs en verzamelt ze bloedplasma in. Op de 112 Groningen-dag is Sanquin aanwezig met een Mobiele Afnamelocatie, één van de trucks die door heel Nederland rijdt om ter plaatse bloeddonors te ontvangen die belangeloos hun bloed geven.

Op zaterdag 6 juni 2020 vindt voor de derde keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door A&S Vancare en 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot en met 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p.

