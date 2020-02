12-02-2020, ingezonden mededeling

Je huis beveiligen kan je prima zelf

Groningen - Om een inbraak te voorkomen, moet je vandaag de dag toch echt enkele maatregelen nemen. Daar waar het vroeger nog normaal was om de voordeur gewoon open te laten staan, is dat niet meer van deze tijd. Steeds meer mensen schaffen daarom ook kwalitatie

Dit kan bestaan uit camera’s, extra sloten of hele alarmsystemen. Allemaal effectieve manieren om inbraken tegen te gaan.

Wat mensen desondanks toch vaak tegen het zere been tikt, zijn de hoge installatiekosten van deze beveiligingsmaatregelen. De kosten zitten hem dan niet eens in het materiaal zelf, maar ook in de arbeid die monteurs verrichten tijdens de plaatsing ervan. Om je een hoop onnodige kosten te besparen, kan je je huis beveiligen ook prima zelf doen.

Kan ik zelf beveiligingssystemen installeren?



Camera’s of hang- en sluitwerk plaatsen klinkt vaak veel moeilijker dan het daadwerkelijk is. De camera’s van tegenwoordig zijn namelijk steeds vaker draadloos en ook het plaatsen van enkele sloten is een kwestie van enkele stappen doorlopen. Het hoeft dus niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Zo bescherm je je huis al tegen inbraken door het plaatsen van:

● Een tijdschakelaar: Deze zet alle lampen op vaste tijden aan wanneer je bijvoorbeeld op vakantie gaat of vaak ’s avonds niet thuis bent.

● Schriklichten: Wanneer iemand langs een bepaalde lamp loopt, schiet er licht aan. Dit schrikt een groot deel van potentiële inbrekers al meteen af.

● Een extra slot: Een extra veiligheidsslot op de voor- en achterdeur verhoogt de kans al significant dat de deur niet open te breken is.

Je huis beveiligen zonder onnodig hoge installatiekosten? Kies er dan voor om de materialen zelf in te kopen en ze vervolgens ook zelf te installeren. De beveiliging zelf doen is prima mogelijk. Je hebt hiervoor alleen bepaald gereedschap nodig, die in de meeste gevallen al in de standaard gereedschapskist aanwezig zijn.

Of je nu binnenkort op vakantie gaat of je wil gewoon een permanent veiliger gevoel voor jezelf creëren. Aan de hand van de juiste materialen en een relatief kleine inspanning ben je voor de komende tijd verzekerd van een goede beveiliging.