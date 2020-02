12-02-2020, Raymond Meter & P. Wind 112Groningen

Woningbrand Agricolahof Haren (Video)

Haren - Bij de Agricolahof in Haren is woensdag om 17:50 uur brand uitgebroken in een woning.

Omdat de brand al snel uitslaand was, rukte de brandweer met twee brandweerwagens uit, ook werd de hoogwerker van de stad gealarmeerd. De brand was snel onder controle. De schade is fors.