12-02-2020, Marc Zijlstra 112G. Copyright

Overval op cafetaria in Delfzijl (Video)

Delfzijl - De politie kreeg woensdagavond even voor acht uur een melding binnen van een overval op een snackbar aan het Zeel in Delfzijl.

Politie is momenteel met meerdere voertuigen in de omgeving op zoek naar de dader(s) van de overval.



De daders gingen er zonder buit vandoor aldus de persvoorlichter.