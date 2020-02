13-02-2020, Redactie

Automobilist vliegt uit de bocht

Pieterburen - Op de Westernielandsweg nabij Pieterburen Pieterburen is woensdagavond een automobilist uit de bocht gevlogen en tegen een boom beland.

De oorzaak is niet bekend, plaatselijk was wel net een hagelbui geweest. Een berger heeft de auto geborgen. Het is niet bekend als de persoon gewond raakte.