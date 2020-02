13-02-2020, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval letsel Leliesingel Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeval donderdagmidda om 13:15 uur op de Leliesingel in het Noorderplantsoen is een scooterrijder ten val gekomen. In eerste instantie werd de Grote Kruisstraat gemeld.