13-02-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Vrachtwagen met mesttank belandt in sloot nabij Garnwerd (Video)

Garnwerd - Een vrachtwagen met een mesttank is donderdagmiddag door nog onbekende oorzaak in een sloot belandt op Klein Garnwerd.

Het ongeval gebeurde op de weg tussen Garnwerd en Winsum. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij het ongeval. Takel- en bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk kwam met groot materiaal ter plaatse om de vrachtwagen uit de sloot te halen. Voordat men met de bergingswerkzaamheden kon beginnen moest eerst de tank met mest leeggepompt worden. Aan het begin van de avond stond de vrachtwagen weer op zijn wielen.