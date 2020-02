Er vinden op 22 en 23 februari voorbereidende werkzaamheden plaats op de bouw van het extra spoor tussen station Groningen en het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren. Er worden onder andere benodigde materialen naast het spoor geplaatst, bovenleidingen aangepast en fundaties voor kasten voor technische installaties geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats tussen station Groningen Europapark en De Vork in Haren. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Groningen Spoorzone.

