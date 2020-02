14-02-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Vreemde lucht in woning in Beerta

Beerta - De brandweer van Finsterwolde werd vrijdagmiddag opgeroepen voor een mogelijke aardgas lekkage aan de Wethouder G. Mulderstraat in Beerta.

Bewoners van een woning roken in het huis een vreemde lucht. Men vertrouwde het niet en alarmeerde de brandweer. Bewoners dachten dat de vreemde lucht mogelijk uit de kruipruimte zou komen.





Brandweerlieden hebben in de woning verschillende metingen verricht maar konden uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen of gas meten. Netbeheerder Enexis zal ter plaatse komen om de mogelijke oorzaak van de vreemde lucht te achterhalen.