14-02-2020

Tieners op heterdaad aangehouden na straatroof

Groningen - Donderdagavond 13 februari heeft de politie drie tieners uit Groningen op heterdaad aangehouden. Zij worden er van verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een straatroof.

Rond kwart voor tien kreeg de politie een melding dat een 15-jarige jongen van zijn fiets was beroofd door drie jongens. De verdachten hadden het slachtoffer bedreigd met een mes en waren er vandoor gegaan met zijn fiets. De politie startte direct een onderzoek en vonden de fiets voor een supermarkt aan de Stoepemaheerd.

Dankzij de aangifte en getuigenverklaringen konden politieagenten kort daarop een 15-jarige, 16-jarige en een 17-jarige aanhouden. Twee jongens werden in de wijk aangehouden en één van hen hebben agenten uit een lijnbus gehaald.

De politie ziet vaker dat jongeren een mes bij zich hebben alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat is het niet. Samen met onder andere Het WIJ-team, Veilig Thuis en de gemeente doet de politie hun best om crimineel gedrag van jongeren terug te dringen. Doe je mee? Laat dat mes thuis in de keukenla. Daar waar het hoort.

