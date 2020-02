14-02-2020, Tonnie Stam Youtube & foto Jeroen van Roijen ingezonden

Annika Braren te water gelaten (Video)

Hoogezand - Bij een scheepswerf in Hoogezand is vrijdagmorgen om 10:00 uur de Annika Braren te water gelaten. Het was een mooi gezicht laat onze filmer weten. Regelmatig worden er boten te water gelaten.

De Braren is 86 meter lang en 15 meter breed. Het schip gaat naar Duitsland toe, daar wordt hij als opleidingsschip gebruikt. Er namen veel mensen een kijkje. Video Tonnie Stam klik hier