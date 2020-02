15-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Gewapende overval op cafetaria, verdachte snel aangehouden (Video)

Groningen - Cafetaria 'Tasty Joe' aan de Van Lenneplaan in de wijk de Wijert is zaterdagmiddag rond 12:20 uur overvallen. Het ging om een gewapende overval waarbij een groot mes werd gebruikt.

Omstreeks 12:20 uur drong een man de eetgelegenheid binnen. De man bedreigde het personeel en ging er vervolgens met een onbekende buit vandoor. De politie is bij de Cafetaria meteen een onderzoek gestart.





Dit onderzoek heeft er in geresulteerd dat men binnen een uur na de overval een verdachte heeft kunnen aanhouden. Het gaat hier om een 46-jarige man uit Groningen.





De technische recherche heeft in de cafetaria sporenonderzoek gedaan. Ondanks dat de verdachte is aangehouden moet er wel voldoende bewijsmateriaal worden verzameld, vandaar het sporenonderzoek. Later op de middag was het onderzoek in de Cafetaria afgerond.





De 46-jarige verdachte is op het politiebureau ingesloten en zal komende week door de recherche worden gehoord over de zaak.