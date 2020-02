15-02-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Auto met LPG tank door brand verwoest (Video)

Groningen - Een auto met een LPG tank is zaterdagmiddag uitgebrand op de Boerhaavelaan in de wijk Corpus den Hoorn.

Bij aankomst Van de brandweer waren de vlammen al duidelijk zichtbaar. De brandweer had de brand snel onder controle.





De auto is volledig uitgebrand en kan als verloren worden beschouwd. De verwoeste auto is door Berger Poort uit Hoogkerk afgesleept. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.