15-02-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Nijlgans vast in boom in Noorderplantsoen

Groningen - Een nijlgans is zaterdagmiddag door onbekende oorzaak vast komen te zitten in een boom aan de Oranjesingel nabij het Noorderplantsoen.

De brandweer werd even voor vijf uur opgeroepen ter assistentie van de dierenambulance. Duikers van de brandweer hebben nog geprobeerd om de nijlgans uit de boom te halen, maar helaas was het al te laat voor het diertje. De nijlgans is door de dierenambulance meegenomen.