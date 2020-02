17-02-2020, 112Groningen.nl & bron KNMI & Patrick Wind

Storm 'Dennis' was minder heftig dan storm 'Ciara'

Groningen/ Nederland - Vanaf zaterdagavon was er al 'Code Geel' voor heel Nederland. Het KNMI gaf 'Code Geel' af vanwege de verwachte Storm 'Dennis' die dit weekend over ons land trok.

Storm 'Dennis' zal volgens weer.nl een stuk minder heftig zijn dan storm 'Ciara' van afgelopen weekend. "De windstoten zullen minder hard zijn en de temperatuur hoger".

Vanaf zaterdagavond is er in het noordwestelijk kustgebied kans op windstoten tot 80 km/u, lokaal mogelijk tot 90 km/u.





Zondagochtend breiden de windstoten van ca. 80 km/u zich over de rest van het land uit. Langs de noordwestkust kunnen de windstoten in de loop van de ochtend tijdelijk toenemen tot zeer zware windstoten van ca. 100 km/u.



In de loop van zondagmiddag neemt de wind van het noordwesten uit weer af. In het zuidoosten houdt de kans op zware windstoten aan tot in de avond. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting.

Update: De storm viel achteraf in Groningen mee, wel was er wateroverlast bij o.a. de Peizerweg en de Polderstraat en bij de Kerklaan in Haren.(foto`s)