16-02-2020, politie.nl, bron

Drie tieners aangehouden voor openlijke geweldpleging

Groningen - Zaterdag 15 februari hebben we drie jongens (twee 12-jarigen en een 13-jarige) uit Groningen aangehouden. Zij vielen fietsers op het Wilgenpad in Groningen lastig en vernielden even later verkeersborden op de Eikenlaan.