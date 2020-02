16-02-2020, 112Groningen.nl

Forse schade bij ongeval op Prinsesseweg

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Prinsesseweg in de Oranjewijk zijn zondag tegen het middaguur twee auto’s op elkaar gebotst.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising met de Johan Willem Frisostraat. Bij het ongeluk waren twee voertuigen betrokken.





Zowel de Mazda als de Audi hebben bij het ongeluk forse schade opgelopen. De Audi is na het ongeluk tegen een boom tot stilstand gekomen.



Twee ambulances kwamen ter plaatse om de inzittenden te controleren, maar niemand is gewond geraakt. Tijdens het ongeval was de Prinsesseweg tijdelijk afgesloten. Politieagenten van Team Verkeer hebben het ongeval op papier gezet en onderzochten de toedracht van het ongeval.