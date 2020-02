17-02-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Schoorsteenbrand Blijhamsterstraat Winschoten

Winschoten - Zondagavond loeiden sirenes van meerdere brandweervoertuigen dwars door het centrum van Winschoten. Er was een melding van een schoorsteenbrand aan de Blijhamsterstraat.

De brandweer van Winschoten had de situatie snel onder controle. Met behulp van de hoogwerker is de schoorsteen geveegd. Vele Winschoters kwamen even kijken bij deze inzet.