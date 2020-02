17-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijder onderuit gegaan nabij Beijum

Groningen - Op de Amkemaheerd in Beijum is maandagmiddag een scooterrijder onderuit gegaan in een bocht op het fietspad.

Het ongeval gebeurde op het fietspad tussen De Hunze en Beijum.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontfermden zich over het slachtoffer. De gewonde scooterrijder is door het ambulance personeel nagekeken maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De politie heeft de gegevens van getuigen genoteerd en hebben het ongeval op papier gezet.