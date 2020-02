17-02-2020, Joey Lameris & Martin Nuver - 112Groningen.nl

Kantoor Kinderbescherming aan Cascadeplein kort ontruimd

Groningen - Na een klein brandje in de berging onder het pand van kinderbescherming was het hele kantoor maandagmiddag om 14:45 uur korte tijd ontruimd. Zegt Oogtv.nl

De brandweer was ter plaatse om de brand in de berging te inspecteren. De ontruiming zelf was maar van korte duur.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Naar alle waarschijnlijkheid raakte niemand gewond.