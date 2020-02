18-02-2020, Redactie

112GroningenDag: Modelbouw groep N.N.M.G.

Groningen - Op zaterdag 6 juni 2020 zal modelbouw groep N.N.M.G. zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Tot 6 juni 2020 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

De modelbouw groep N.N.M.G. is opgericht in januari 2004. De leden houden zich bezig met het bouwen van radiografisch bestuurbare vrachtauto's en alles wat daar zo bij hoort. Zo heeft de club de beschikking over een eigen baan, die wij in verschillende afmetingen kunnen neerleggen. Veel leden nemen hun hobby serieus en bouwen veel zelf. De modelbouw Groep staat op allerlei evenementen en beurzen door heel Noord-Nederland, waar wij met of zonder baan staan.

Alle modellen worden aangedreven door een elektromotor en zijn voorzien van allerlei functies, zoals verlichting, geluid en zwaailampen. Veel vrachtauto’s welke u op de openbare weg tegen kunt komen, zijn nagebouwd tot model.

Op zaterdag 6 juni 2020 vindt voor de derde keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door A&S Vancare en 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot en met 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag