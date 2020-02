18-02-2020, Gijs Bouman 112Gr.

Stroomstoring Rondeboslaan in Farmsum

Farmsum - In Farmsum aan de Rondeboslaan is een kleine stroomstoring. Dat meldt Enexis op haar website. Het gaat om aansluitingen op het industrieterrein. Het gaat om maximaal 25 aansluitingen.