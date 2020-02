18-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietser gewond na aanrijding met automobilist

Groningen - Bij een ongeval op het Overwinningsplein is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde omstreek 13:15 uur op de kruising met de Henri Dunantlaan. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Een fietser is in botsing gekomen met een auto waarbij de fietser ten val is gekomen.





Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd waarna deze met onbekende verwondingen werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.