21-02-2020, Oogtv.nl (Bron) & Twitter foto @PolOosterpark

Politietattoos overal naar toe

Groningen - Een oproepje op het Twitteraccount van de wijkagenten in de Oosterparkwijk in de stad Groningen loopt behoorlijk storm. Dinsdag vroegen de agenten wie ze blij kunnen maken met een echte ‘politietattoo’. Zegt Oogtv

De oproep werd gedaan door de agenten Eva Dijkman en Inge Warringa. “Yes, ze zijn binnen!” Schrijven ze. “Wie kunnen we blij maken met een tattoo van de politie?” Bij het bericht zijn foto’s geplaatst want uiteraard moesten de agenten de tattoo zelf ook even uitproberen.

Sinds de tweet woensdagmiddag zijn er al meer dan vijftig reacties binnengekomen. Daar zitten mensen tussen uit de eigen wijk die hun kinderen maar wat graag blij willen maken met zo’n tattoo, maar opvallend genoeg reageren er ook mensen uit andere steden en dorpen uit het land. Van Schijndel tot Bergen op Zoom en Rotterdam. Toch lijken de agenten niemand te willen teleurstellen: ‘Gaan we regelen!’

Update: De actie loopt als een trein.