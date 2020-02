20-02-2020, Redactie

112GroningenDag: WhatsApp Alert Groningen

Groningen - Op zaterdag 6 juni 2020 zal WhatsApp Alert Groningen zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Tot 6 juni 2020 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

WhatsApp Alert Groningen, een kleine organisatie die het doel heeft om groot te worden in de Burger Participatie en Burger Preventie. Wij hebben dat doel voor ogen met als slogan: Samen staan wij sterk! Onze organisatie heeft zo 23 WhatsApp Groepen voor Diverse wijken in de Stad Groningen. Wij delen informatie omtrent veiligheid, preventie en aandachtpunten wat in de wijk speelt. B.v. vandalisme maar ook stremmingen door werkzaamheden.

WAPB Groningen is actief op Facebook waar wij allerlei informatie delen voor de wijken. Elke wijk (of een gedeelte van de stad) heeft zijn eigen groep op facebook. Daarnaast hebben wij ook de daadwerkelijke WhatsApp Groepen op WhatsApp. Hierop worden alleen de heterdaad en/of tijd kritische meldingen. B.v. vermissing, inbraak heterdaad, vandalisme heterdaad maar ook mensen die aan de deur komen waarvan niet duidelijk is wat hun bedoelingen zijn.

WABP is een landelijk organisatie (www.wabp.nl) met heel veel groepen in Nederland. WAPB Groningen is op een zichzelf staande organisatie die wel de werkwijze van de landelijke volgt. Binnen WABP Groningen hebben wij een aantal vrijwilligers die items plaatsen en toezicht houden op die diverse groepen. Wij willen natuurlijk meer leden erbij om nog meer heterdaad te realiseren, het direct reageren en acteren op een melding hopen wij een hogere pakkans te realiseren. Ook hopen wij op een preventieve werking ervan.

Op zaterdag 6 juni 2020 vindt voor de derde keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door A&S Vancare en 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot en met 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag