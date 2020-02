21-02-2020, Rtvnoord.nl bron

Verdachte bioscoopmoord geeft motief tijdens rechtszaak

Groningen - Verdachte Ergün S. was ervan overtuigd dat de twee schoonmakers in bioscoop Pathé in Groningen vermoordde, lid waren van 'elitetroepen'. Die troepen zouden de ex-vriendin en dochter van S. om het leven hebben gebracht. Meld Rtvnoord.nl