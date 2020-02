21-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietsster raakt gewond na ongeval op Peizerweg

Groningen - Bij een ongeval tussen een fietsster en een automobilist is vrijdagmiddag een persoon gewond geraakt.

De automobilist en de fietsster kwamen op de Peizerweg in de stad met elkaar in botsing. Vermoedelijk zag de automobilist de fietsster over het hoofd waarna een botsing volgde.





De gewonde fietsster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Politieagenten hebben het ongeval op papier gezet en hebben kort onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval.