22-02-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Uitslaande brand verwoest boerderij in Weiwerd (Video)

Weiwerd - Aan de Karspelpad in Weiwerd is in de nacht van vrijdag op zaterdag een leegstaande boerderij in vlammen opgegaan.

Bij aankomst van de brandweer stond de boerderij van voor tot achter al in de brand. Door de harde wind had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer heeft de brand gecontroleerd laten uitbranden. Bij de brand komt veel rook vrij. Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Over de oorzaak van de brand, is op dit moment nog niks bekend.