22-02-2020, VRGroningen.nl bron & Remco v/d Berg archieffoto

Storm en/of wateroverlast door hevige regenval

Groningen - Waarschuwt het KNMI voor storm en/of hevige regenval? Of zie je dat het buiten flink waait en/of regent terwijl je van plan bent om de weg op te gaan? Kijk dan op de website van het KNMI en volg de adviezen op. Drie weekenden achter mekaar storm.

Stormt het heel hard of is er een weeralarm afgegeven? Bedenk je dan of je wel echt de weg op moet.

Een weeralarm voor storm. Wat doe ik?

Sluit alle ramen en deuren. Die kunnen kapot gaan door extreem weer.

Haal alle losse dingen om je huis weg.

Zie je een situatie waarbij mensen in gevaar kunnen komen? Bel 112.





Wie bel je bij schade?

Heb je stormschade of wateroverlast? In het onderstaande schema zie je wie je kan helpen en in welke situatie je met 112 moet bellen. Bel alleen bij echte nood met de meldkamer!

Bij hevige regenval en/of storm krijgt de meldkamer honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Situaties die levensbedreigend zijn krijgen voorrang op andere hulpverzoeken. De centralisten bij de meldkamer maken een snelle inschatting van het risico en kunnen daardoor niet iedereen volledig en uitgebreid te woord staan. Omdat het zo druk is kan het langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken.

Meer weten over storm?

Extreme regenval op de weg

Verlies van grip - aquaplaning

Als je bij zware regenval door een waterpartij rijdt, kan je auto plotseling grip verliezen. Dat heet aquaplaning. Je banden kunnen dan het water niet snel genoeg afvoeren. Er ontstaat een dun laagje water tussen je wielen en het wegdek. Het contact met het asfalt wordt verbroken, waardoor je tijdelijk geen controle meer hebt over de auto.

Merk je dat je geen grip meer hebt? Laat dan geleidelijk het gaspedaal los.

Bij handgeschakelde auto's: trap de koppeling in.

Houd het stuur recht.

Als de auto toch begint te slippen, blijf kijken én sturen in de richting die je uit wilt.







Lees meer over aquaplaning en hoe je het voorkomt.

Stoppen op de vluchtstrook bij extreem weer?

Wanneer het door extreem weer niet meer verantwoord is om verder te rijden, is stoppen op de vluchtstrook een verleidelijke keuze. De omstandigheden maken het immers moeilijk om de auto veilig te besturen. Net als bij pech of onwel worden. Maar de vluchtstrook is geen veilige plek om stil te staan. Rijd dus, als het maar enigszins mogelijk is, langzaam door naar een veilige parkeerplek.

Rijden door diep water

Na of tijdens een flinke regenbui kunnen er diepe plassen op de weg ontstaan. Ook onder een viaduct liggen soms diepe plassen. Als je niet weet hoe diep een plas is, neem dan geen risico en probeer de plas te vermijden. Kom je toch in diep water terecht, schakel dan (wanneer mogelijk en veilig) direct de motor uit.

Lees meer over rijden bij wateroverlast.

Lees meer over de waarschuwingen van het KNMI.